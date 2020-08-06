В Сургуте завершилось расследование громкого уголовного дела с участием местного байкерского клуба Фото: pixabay.com

Спустя год в Сургуте завершилось расследование громкого уголовного дела с участием преступной группировки.

В июле 2019 года в полицию обратился местный житель. Он сообщил, что в январе его силой затащили в какой-то гараж и, угрожая ножом, заставили отдать свой автомобиль стоимостью 280 тысяч рублей.

Далее мужчина рассказал, что некоторое время назад он вступил в байкерский клуб. Спустя определённый период он начал понимать, что не согласен с некоторыми устоявшимися правилами. Из-за этого пара активных членов банды начали вынуждать его уйти, создавая различные неприятные ситуации. Когда потерпевший согласился, они, используя это как предлог, затащили его в гаражный кооператив, где долго избивали, угрожали ножом и заставили написать расписку на принадлежащий ему автомобиль.

На протяжении нескольких месяцев мужчина пытался вернуть своё имущество, и когда окончательно убедился, что машину ему не вернут, обратился в полицию.

Бандитов задержали в течение суток. Ими оказались 25-летний менеджер одного из магазинов города и его 30-летний подельник.

Спустя несколько дней в полицию обратился ещё один мужчина. Он сообщил, что в начале мая, ночью, к нему в квартиру ворвались неизвестные. Избивая и угрожая ножом, они украли имущество на 85 тысяч рублей. Также потерпевший рассказал о своём членстве в клубе мотоциклистов и о сложившейся ситуации, в связи с выходом из него.

Полицейские без труда установили причастность члена того же самого байкерского клуба к этому преступлению. Позже были задержаны ещё два участника, которые занимались противоправными действиями.

На данный момент все пять злоумышленников находятся под стражей. Их обвиняют в разбойном нападении, незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношение оружия, а также его изготовлении.