Более 370 многодетных семей Ханты-Мансийска получат участки под индивидуальное строительство

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Участники проектного комитета Ханты-Мансийска обсудили развитие микрорайона «Восточный», площадью 300 гектаров.

Согласно генеральному плану города, территория запланирована под строительство индивидуального жилья. Кроме того, микрорайон будет постепенно расширяться за счёт социальной инфраструктуры.

На данный момент уже выделено 684 земельных участка под частные дома, 377 из которых - многодетным семьям, а также выдано 146 разрешений на строительство.

-Администрацией Ханты-Мансийска утверждена концепция индивидуальной жилой застройки микрорайона. Необходимо продолжать работу с собственниками земельных участков, осуществляющих строительство по соблюдению градостроительных норм и правил», - сообщила коллегам первый заместитель главы города Наталья Дунаевская.

Сейчас на территории микрорайона завершаются работы по прокладке сетей электроснабжения и водоснабжения, а также уличного освещения. Помимо этого, уже организованы места для коммунальных отходов, а каждому дому присвоен постоянный адрес.