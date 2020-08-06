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Югорчанин стал жертвой аферистки, которая обманывала мужчин по всей стране

Женщина во всём призналась
Вера ЗенинаВера ЗенинаВераЗенина
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Югорчанин стал жертвой аферистки, которая обманывала мужчин по всей стране

Югорчанин стал жертвой аферистки, которая обманывала мужчин по всей стране

Фото: pixabay.com

В полицию города Лангепаса обратился местный житель. Мужчина рассказал, что ещё в январе он пострадал от действий аферистки, которой добровольно перевёл 7 тысяч рублей.

Мошенницей оказалась жительница Димитровграда 1989-ого года рождения. Разместив на сайте объявление об оказании интимных услуг, женщина убедила югорчанина перевести ей деньги. Позже выяснилось, что были и другие потерпевшие – восемь граждан из других регионов России. Все они перечислили злоумышленнице от 5 до 10 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Аферистке грозит наказание в виде штрафа и лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

Сотрудники полиции призывает быть более внимательными и ничего не переводить незнакомым людям. Мошенники похищают деньги со счетов югорчан под разными предлогами, самыми распространёнными являются: пресечение незаконного списания средств с банковской карты, защиты от мошенников, оформление кредитов, а также покупки или продажи товаров.

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