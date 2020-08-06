«У тех, кто сливает машинное масло в канализацию, нет ни страха, ни совести»: в Сургуте ликвидировали последствия слива топлива в Сайму

Фото: Вадим Шувалов, соцсеть "ВКонтакте"

Последствия разлива нефтепродуктов на Сайме ликвидированы. Информацию об этом сообщил Вадим Шувалов на своей странице во «ВКонтакте».

-На всякий случай мы оставим боновые заграждения до осени - у тех, кто сливает отработанное машинное масло в канализацию, нет ни страха, ни совести, и они могут сделать это снова, - написал глава Сургута.

По его распоряжению, специалисты проверили системы ливневой канализации и обнаружили шлюзовую камеру, забитую мусором и загрязнённую топливом.

После того, как её вычистили, было дано ещё одно поручение - проверить все места, откуда мог попасть нефтепродукт

-Таким образом мы сможем установить точное место сброса, а поиском виновных займётся природоохранная прокуратура, документы для них почти готовы, - заключил Вадим Шувалов.

Стоит добавить, что в городе действуют организации, которые могут экологично и безопасно утилизировать отходы такого качества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Это похоже на экологический терроризм!»: в Сургуте в реку Сайму во второй раз за месяц слили 200 литров топлива. Возможно, что слив нефтепродуктов допустил тот же виновник, что и три недели назад (подробнее)