На трассе «Тюмень - Ханты-Мансийск» погиб ребёнок

Фото: госавтоинспекция Югры, соцсеть "ВКонтакте"

Трагическое столкновение произошло на 921 километре автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск», примерно в 8:37 утра.

По предварительным данным, водитель «Ниссан Кашкай» не справился с управлением и врезался в автомобиль «Опель Астра», движущийся по встречной полосе.

Ударил получился такой силы, что машины буквально смяло.

Виновник аварии погиб на месте. Во второй машине находился 11-летний ребёнок и трое взрослых. От полученных травм несовершеннолетний скончался до приезда скорой помощи. Остальные пассажиры получили травмы и были доставлены в больницу.

Стоит добавить, что за прошедшие сутки сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности 20 жителей региона, выехавших на полосу встречного движения, а 32 - за нарушение требований к перевозке детей.

Госавтоинспекция Югры неустанно напоминает, что правила дорожного движения - это закон жизни. Малейшее их несоблюдение может привести к печальному исходу.