В Нижневартовске проинспектировали детские школы искусств

Фото: официальный Нижневартовск, соцсеть "ВКонтакте"

В Нижневартовске открываются школы искусств. Перед встречей с воспитанниками, учреждения подверглись качественному осмотру. Специалисты проверили здания на антитеррористическую защищенность, пожарную безопасность, готовность к отопительному сезону, а также оценили ремонт.

-Члены комиссии проверяют, как организован пропускной режим, работают ли системы оповещения и видеонаблюдения в здании, как обеспечивается информационная безопасность и многие другие параметры, - объяснил начальник отдела антитеррористической защищённости объектов Нижневартовска Шапи Лабазанов

Кроме того, в условиях пандемии все учреждения обеспечили необходимыми средствами защиты на 177 тысяч рублей, а на прилегающих территориях высадили деревья и цветы.

По мнению общественников, все школы произвели положительное впечатление и показали высокий уровень готовности к началу учебного года.

-Во время летних каникул в здании провели косметический ремонт большого хореографического класса, а также усовершенствовали шумоизоляцию кабинетов, в ближайшее время завершится ремонт коридоров. Инструментальный парк школы пополнился акустическим фортепиано, - рассказала директор школа искусств № 1 Ирина Чижевская.

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