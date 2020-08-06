В Югре откроют ещё один центр гемодиализа

Фото: личная страница Натальи Комаровой в "Instagram"

В Югре появится ещё один центр гемодиализа. Информацию об этом сообщила глава региона Наталья Комарова на своей странице в «Instagram».

Медицинское учреждение будет располагаться в Радужном. Сразу же после открытия он примет 17 человек, среди которых жители самого города, посёлка Новоаганск и села Варьеган.

-В здании центра «АганГрад» выделено помещение под кабинет, отремонтировали комнаты отдыха для пациентов, установили пять диализных аппаратов. Всё рассчитано так, чтобы курс лечения могли получать сразу все обратившиеся, - написала глава региона.

Стоит добавить, что это пятое гемодиализное отделение, открытое частными медицинскими организациями. Они уже есть в Нижневартовске, Белоярском, Нефтеюганске и Мегионе.

-Это Хорошое подспорье к государственным отделениям в Сургуте, Когалыме, Советском, Нягани, Урае и Ханты-Мансийске, - добавила Наталья Комарова.