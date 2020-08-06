Власти и общественники Ханты-Мансийска оценили новые дороги

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В Ханты-Мансийске завершается плановый ремонт дорог. В этом году он проводился на 13 участках, протяжённостью более 16 километров.

-На сегодняшний день мы принимаем дороги весте с представителями общественности. По результатам проверки работы будут приняты, либо же придётся устранить замечания. Сейчас осталось доделать только два участка - на улицах Октябрьская и Кирова. В основном мы обращаем внимание на понижение бордюров, гравия, дождеприёмных колодцев, чтобы были уровни между дорожным полотном, - рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства Алексей Мокроусов.

Основной упор был сделан на устранение дорожных дефектов, а также устройству нижнего и верхнего слоёв покрытия. Для большего качества рабочие использовали технологию 3D-фрезерования, которая позволяет значительно улучшить процесс укладки, сделать асфальт более качественным и ровным. Гарантийный срок составляет 5-6 лет при интенсивном транспортном движении.

Также в приёмке городских дорог поучаствовали инвалиды-колясочники.

-Обращаем внимание на комфортную среду, чтобы инвалидам-колясочникам было удобно перемещаться. Смотрим, чтобы не было высоких бордюров. Было обнаружено несколько недочётов: высота бордюров съездов выше положенного. Все недостатки устранят в ближайшее время, - говорит эксперт регионального общественного движения инвалидов-колясочников «Преображение» Владимир Арич.