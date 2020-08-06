В Советском районе обнаружили шесть незаконных свалок Фото: pixabay.com

Югорская прокуратура обнаружила шесть незаконных свалок на территории Советского района.

Несоблюдение экологических, земельных и санитарно-эпидемиологических требований не только нарушает права граждан на благоприятную окружающую среду, но и создаёт реальную угрозу их здоровью.

Чтобы исправить ситуацию, межрайонный прокурор подала иск, в котором обязывал местную администрацию полностью отчистить землю.

Рассмотрев дело, суд полностью удовлетворил все требования. На данный момент исполнение решения находится на контроле надзорного органа.

Стоит добавить, что подобная проблема встречается не в первый раз. Во время тушения лесных пожаров, сотрудники МЧС и добровольцы находили множество стихийных свалок.

В прошлом году на территории региона власти ликвидировали более пятисот мест, куда незаконно сбрасывали мусор.

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