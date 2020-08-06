Житель Сургута получил срок за незаконное хранение оружия и пьяную езду

Сургутский суд вынес обвинительный приговор 47-летнему мужчине, который незаконно изготовил оружие и хранил боеприпасы, а также управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Следствие выяснило, что подсудимый купил восемь боевых патронов к охотничьему нарезному огнестрельному оружию калибра 5,6 мм, которые носил в кармане одежды, пока в начале февраля 2020 года его не задержала полиция.

Проведя обыск в его квартире, сотрудники нашли короткоствольное оружие, переделанное им из охолощенного пистолета.

На данный момент все обнаруженное изъято.

Кроме того, через несколько дней его вновь задержали полицейские. Мужчина находился за рулём автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Исходя из вышесказанного, суд назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно, а также обязал выплатить штраф в 100 тысяч рублей. Помимо этого, сургутянину запретили управлять транспортным средством на 2 года и 6 месяцев.