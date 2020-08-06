В Югре подвели предварительные итоги ЕГЭ-2020 Фото: pixabay.com

В этом учебном году единый государственный экзамен сдавали 10 088 школьников. Получить максимальные результаты смогли 76 выпускников. По сравнению с 2019 годом увеличилось количество стобалльников по географии - 1, информатике - 3, истории - 7, физике - 4, химии -2, обществознанию и английскому языку - 1.

Также доля высокобалльных работ, от 80 до 100, возросла по географии, русскому языку, математике, истории, химии и английскому языку.

-Обучение в дистанционном режиме не сказалось на качестве полученных знаний. Выпускники сдали ЕГЭ на уровне прошлого года, а сами экзамены прошли штатно. Впереди большая работа по подготовке к новому 2020/2021 учебному году, - рассказал директор департамента и молодёжи Югры Алексей Дренин.

Напоминаем, что в нынешнем году ЕГЭ проходил с 3 по 25 июля. Дополнительный период назначен с 3 по 8 августа. В это время сдавать экзамены будут те, кто пропустил или не завершил их в основной период по болезни или другой уважительной причине. Свои результаты выпускники получат не позднее 17 августа.