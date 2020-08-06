На замену электросетей в Октябрьском районе потратят более миллиарда рублей Фото: pixabay.com

В Октябрьском районе реализуется долгосрочная программа по замене электросетей. Потратят на это более миллиарда рублей.

На данный момент в районном центре происходит переключение всех объектов со старых линий на новые. Благодаря этому жители смогут забыть о частых перебоях с электричеством и нехватке мощности для работы бытовой техники.

Стоит отметить, что переключение с одной линии на другую - процесс не быстрый, но ожидание того стоит. Новые сети прослужат не менее пятидесяти лет, а также могут бесперебойно передавать электричество даже в самые суровые зимы.

-Октябрьский район - это одиннадцать населённых пунктов, в которых идёт реконструкция. Кроме этого, в текущем году мы перевели посёлок Большой Атлым на централизованное электроснабжение, Горнореченск - в 2019 году, а сам посёлок Октябрьское мы заканчиваем первого ноября. Это уже более миллиарда рублей инвестиций,- рассказал представитель компании-инвестора Сергей Заплатин.