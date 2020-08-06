В Мегионе ремонтируют малую кольцевую развязку на въезде в город

Фото: www.admmegion.ru

На малой кольцевой развязке при въезде в Мегион начался капитальный ремонт. Дорожники уже приступили к демонтажным работам.

В ближайшем будущем им предстоит заменить более трёх километров асфальта. По окончанию этой работы специалисты приступят к установке бордюров, общая длинна которых превышает сто метров.

Если не возникнет непредвиденных обстоятельств, ремонт завершаться к середине августа.

Напоминаем, что прошлой осенью местные власти украсили территорию световой инсталляцией с названием города.

На период ремонта въезд в Мегион будет возможен через объездную автодорогу №1, по улице Жагрина, а также микрорайон СУ-920.

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