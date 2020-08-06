Погода в Югре на 6 августа: переменная облачность и +24 градуса

Погода в Югре на 6 августа Фото: pixabay.com

Ночью в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, по востоку местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северный с переходом на западный 4-9 м/с. Температура +8...+13 градусов, местами +14...+19.

Днём - переменная облачность, преимущественно без осадков, по востоку местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северный 4-9 м/с. Температура +22...+27 градусов, местами +16...+21, по югу +28...+33.

Ханты-Мансийск: ясно. Днём +24, ночью +18. Ветер 2-6 м/с.

Сургут: ясно. Днём +24, ночью +17. Ветер 3-9 м/с.

Нижневартовск: переменная облачность, небольшой дождь, гроза. Днём +25, ночью +18. Ветер 4-9 м/с.

Нефтеюганск: ясно. Днём +24, ночью +16. Ветер 4-8 м/с.

Когалым: переменная облачность. Днём +23, ночью +17. Ветер 3-9 м/с.