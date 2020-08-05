Больницы и поликлиники Югры возвращаются к прежнему режиму работы
Сургутская окружная клиническая больница постепенно возвращается к прежнему режиму работы, закрыв госпиталь для больных коронавирусом.
Первыми к привычному трудовому ритму вернулись отоларингологи. Двухэтажный здание тщательно обработали специальными дезинфицирующими средствами и провели генеральную уборку.
Обработка идёт и в девятиэтажном терапевтическом корпусе. В скором времени сюда вернутся специалисты эндоскопических и гематологических исследований, ревматологии и остеопороза, а также офтальмологии. Другие медики, которые также временно располагались в хирургическом корпусе или на территории других больниц, возобновят приём граждан на прежнем месте работы.
Однако это не единственное учреждение, которое возвращается к привычному ритму жизни. На днях в Нефтеюганском районе закрылся ещё один госпиталь для больных COVID-19. Сейчас его сотрудники находятся на 14-дневном карантине, по окончанию которого вернутся на свои места.
Также свою работу возобновили поликлиники Нижневартовска и узкие специалисты детского консультативно-диагностического центра.
Ещё одно учреждение, приступившее к приёму граждан – офтальмологический центр Ханты-Мансийска.
Попасть на приём югорчане могут через запись в регистратуре.
ИСТОЧНИК KP.RU