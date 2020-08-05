Роспотребнадзор Югры обнаружил нарушения в сфере питания образовательных учреждений

5 Авг. 2020 2020-08-05T14:57:08+03:00

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За прошедший учебный год Роспотребнадзор Югры осмотрели 126 образовательных учреждений на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в сфере питания, в том числе 36 поставщиков.

Специалисты проверили 857 проб продовольственного сырья по физико-химическим, санитарно-химическим, микробиологическим показателям и содержанию антибиотиков.

Также было обследовано 724 пробы готовых блюд по тем же показателям, включая ингредиенты и калорийность.

По результатам проверок возбуждено 187 дел об административных правонарушениях, из них 21 - в отношении поставщиков. Сумма выписанных штрафов составила более двух миллионов рублей, большую часть которых должны выплатить школы и детские сады.

Чаще всего сотрудники ведомства сталкивались с грязными складскими помещениями пищеблоков, отсутствием необходимых кухонных приборов, а также неправильным хранением продуктов.

Устранение нарушений находится на контроле федеральной службы.

ИСТОЧНИК KP.RU