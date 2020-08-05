Роспотребнадзор Югры обнаружил нарушения в сфере питания образовательных учреждений
За прошедший учебный год Роспотребнадзор Югры осмотрели 126 образовательных учреждений на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в сфере питания, в том числе 36 поставщиков.
Специалисты проверили 857 проб продовольственного сырья по физико-химическим, санитарно-химическим, микробиологическим показателям и содержанию антибиотиков.
Также было обследовано 724 пробы готовых блюд по тем же показателям, включая ингредиенты и калорийность.
По результатам проверок возбуждено 187 дел об административных правонарушениях, из них 21 - в отношении поставщиков. Сумма выписанных штрафов составила более двух миллионов рублей, большую часть которых должны выплатить школы и детские сады.
Чаще всего сотрудники ведомства сталкивались с грязными складскими помещениями пищеблоков, отсутствием необходимых кухонных приборов, а также неправильным хранением продуктов.
Устранение нарушений находится на контроле федеральной службы.
ИСТОЧНИК KP.RU