Фото:

Молодые активисты Общероссийского народного фронта собрали книги для сельских библиотек Ханты-Мансийского района. Ребята привезли около 250 изданий классической, военно-патриотической и детской тематики.

-Спасибо всем неравнодушным жителям, которые откликнулись и принесли книги. Мы с ребятами тоже внесли свой вклад. Среди переданных сегодня книг есть и мои любимые, - рассказала участник команды «Молодежки ОНФ» в Югре Александра Терёхина.

В дополнение к книжному фонду библиотеки получили более 200 экземпляров обновленной Конституции.

-Спасибо за книги, но особенно я рада изданию Конституции. Читатели уже спрашивали, когда к нам поступит Конституция с внесёнными изменениями, - сообщила библиотекарь Любовь Головина.

Изначально все издания находились в деревне Шапша, сейчас они переданы в «Централизованную библиотечную систему» Ханты-Мансийского района, откуда будут распределены во все библиотеки.

Сбор литературы производится по адресу: город Ханты-Мансийск, улица Энгельса, 45, кабинет 225 с 11:00 до 17:00 - любой желающий может принести книги, которые будут доставлены в сельские библиотеки.