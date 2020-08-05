2020-08-05T12:49:57+03:00
Экономика

В Югре будут по-новому начислять пособия

Размер и расчёт денежных выплат остаются прежними
Вера Зенина
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В Югре будут по-новому начислять пособияВ Югре будут по-новому начислять пособияФото: pixabay.com
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В Югре изменился порядок начисления пособий. Связано это с тем, что регион присоединился к проекту «Прямые выплаты». Теперь денежная помощь будет приходить напрямую от регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации.

Изменения затронут следующие виды пособий: по временной нетрудоспособности, включая несчастный случай на производстве и дополнительный отпуск пострадавшему, по беременности и родам, в том числе постановка на ранних сроках, а также при рождении ребёнка и уходу за ним.

Подтвердив документально право на поддержку, сотрудник должен написать заявление указав в нём реквизиты счёта. В течение пяти календарных дней работодатель направляет пакет документов в региональное отделение фонда, которое принимает решение о выплате. Срок рассмотрения заявки - 10 дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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