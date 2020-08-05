5 Авг. 2020 2020-08-05T11:30:10+03:00

Житель Сургута отдал более 150 тысяч рублей «бригадиру» из Краснодара Фото: pixabay.com

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В полицию Сургута обратился 46-летний местный житель. Он сообщил, что хотел найти строительную бригаду для своего бизнеса, а стал жертвой мошенников.

Далее мужчина рассказал, что разместил на «Авито» объявление о поиске рабочего персонала. В скором времени ему позвонил аферист, представившийся бригадиром каменщиков из 14 человек и заявил, что готов работать в фирме сургутянина. Но коллектив, на данный момент, находится в Беларуси, а для его переезда необходимы деньги, перевести их можно на счёт транспортной компании, с которой он уже сотрудничал.

После перевода необходимой суммы мошенник ещё несколько раз обманывал бизнесмена. Он сообщал, что бригаде необходимо проехать пограничный пост за отдельную плату, а также возместить расходы на питание.

Таким образом, предприниматель, доверившись незнакомцу, отдал 152 тысяч рублей. В скором времени лже-бригадир перестал выходить на связь.

Преступником оказался житель Краснодара. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU