В Сургутском районе создают национальную туристическую деревню

Фото: глава в районе Андрей Трубецкой, соцсеть "ВКонтакте"

В Сургутском районе продолжается создание большого туристического кластера. Основной его достопримечательностью станет национальная деревня Русскинская.

За прошедшие полтора года власти проделали масштабную работу: перенесли Центр национальной культуры ближе к музею природы и человека, а рядом разбили Арт-парк.

На данный момент идут работы по строительству второй очереди объекта - игровая площадка Йонтэх. Специалисты уже устанавливают малые архитектурные формы, намереваясь закончить к 1 сентября.

Уже отремонтирована небольшая поселковая гостиница, позже в ней откроется молодёжный клуб-кафе. Гости смогут перекусить, отдохнуть, сыграть в бильярд и настольный теннис.

В последующие годы возле парка появится торговая зона. Чтобы посетители ещё больше прочувствовали местный колорит, киоски будут сделаны в форме хантыйских чумов.

На берегу озера обустроят смотровую площадку, где сейчас проводится день оленевода, рыбака и охотника.

Ещё одна задумка – это постройка новой, более вместительной гостиницы. А чтобы туристы могли спокойно добраться до деревни, власти планируют пустить автобусный тур выходного дня из Сургута.

На дальнейшую реализацию проекта необходимо около 200 миллионов рублей, взять их планируют из окружного и федерального бюджетов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

О туристических местах Ханты-Мансийска сможет узнать вся страна. В России стартовала всероссийская онлайн-выставка для профессионалов туриндустрии (подробнее)