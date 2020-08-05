2020-08-05T07:49:25+03:00
Недвижимость

В Сургуте проверяют качество городских дорог и благоустраивают центральную площадь

Все работы идут согласно плану
Вера Зенина
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Фото: Вадим Шувалов, соцсеть "ВКонтакте"Фото: Вадим Шувалов, соцсеть "ВКонтакте"
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Глава Сургута Вадим Шувалов рассказал на своей странице во «ВКонтакте» о ремонте центральной площади и контроле качества городских дорог.

На первом объекте работы близятся к завершению. Сейчас подрядчик заново укладывает тротуарную плитку. Закончить процесс строители обещают до конца августа.

На площади уже установили светодиодные фонари и настраивают видеонаблюдение. Вскоре здесь появятся малые архитектурные формы и быстровозводимая сцена.

-Благоустройство на этом не закончится, мы будем развивать пространство возле площади в сторону Саймы. Как именно - обсудим с жителями. А пока можете написать ваши предложения в комментариях под этим постом, - сообщил глава города.

Следующие объекты - два участка дорог на улицах Семёна Билецкого и 30 лет Победы. Готовность обеих участков близится к 70%.

Вместе с общественниками качество работ проверяют независимые эксперты.

-Они берут пробы асфальта и направляют их в лабораторию. Далее идёт проверка на соответствие нормативам по составу, прочности, уплотнению и водонасыщению. Если будут обнаружены отклонения, мы получим соответствующие документы, на основании которых сможем требовать от подрядчика устранения недочётов, - рассказал Вадим Шувалов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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