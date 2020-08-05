5 Авг. 2020 2020-08-05T08:32:03+03:00

Архитекторы уже начали работу над проектами

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В Покачах преобразят сразу три общественные территории: лыжная база, четвёртая очередь сквера по улице Таёжнои и площадь у ДК «Октябрь».

Изменения стали возможны благодаря федеральному проекту "Формирование комфортнои городскои среды".

Жители города сами решили, какие общественные территории необходимо благоустроить в первую очередь. Они участвовали в голосовании, которое проходило в социальнои сети "ВКонтакте" и на портале "Открытыи регион - Югра". В опросе приняли участие более шести сотен человек.

Преображение территорий начнётся в ближайшие несколько лет. Архитекторы уже начали работать над проектами по благоустройству.

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ИСТОЧНИК KP.RU