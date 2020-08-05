В Сургутском районе пройдёт турнир по киберспорту «FIFA 20»

5 Авг. 2020 2020-08-05T08:32:43+03:00

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В Сургутском районе состоится муниципальный турнир по киберспорту «FIFA 20». Участники смогут продемонстрировать свои навыки в следующих играх: Hearthstone, DOTA, WOT, Just Dance.

- Сегодня в Сургутском районе работают первые в России муниципальные секции по компьютерному спорту. В одной из них, расположенной на базе спортивной школы №2, реализуется программа спортивной подготовки по компьютерному спорту. Также в Барсово, Лянторе, Фёдоровском и Солнечном открыли 4 тренировочных площадки для занятий киберспортом. В Барсово завершается строительство многофункционального культурно-досугового центра с киберареной, - рассказал глава района Андрей Трубецкой.

Подать заявку на участие можно до 7 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU