Хоккейный клуб «Югра» готовится к предстоящему сезону в высшей лиге

5 Авг. 2020 2020-08-05T06:13:18+03:00

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Хоккейный клуб «Югра» активно готовится к предстоящему сезону высшей лиги.

В прошедшее воскресенье команда региона провела контрольный матч с челябинским «Трактором». За четыре минуты до конца игры соперники смогли забить решающую шайба в ворота югорчан, установив окончательный счёт в свою пользу - 1:0.

-В целом игра получилась упорной. Сразу видно мастеровитого соперника, но так даже интереснее попробовать свои силы. Первая игра на предсезонке, есть моменты над которыми будем работать. Ощущения положительные, хоть матч и проигран, - поделился впечатлениями нападающий клуба Иван Савчик.

Следующий матч пройдёт 8 августа с тюменским «Рубином».

Помимо товарищеских матчей, «Югра» укрепляет свой состав за счёт новых игроков. На днях хоккейный клуб заключил пробный контракт с нападающими Георгием Городецким и Валерием Бочкаревым. Ребята уже присоединились к команде и начали подготовку.

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ИСТОЧНИК KP.RU