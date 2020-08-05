2020-08-05T05:36:35+03:00
Коронавирус Covid-19

В Югре могут открыться заведения общественного питания и спорта

Информация об этом станет известна 7 августа на заседании оперштаба
Вера Зенина
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В Югре могут открыться заведения общественного питания и спортаВ Югре могут открыться заведения общественного питания и спортаФото: pixabay.com
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В регионе прошло очередное заседание оперативного штаба по коронавирусу. Помимо вопросов, связанных с COVID-19, Наталья Комарова затронула тему об открытии предприятий общественного питания.

План о соответствующих мероприятиях уже направлен в региональное управление Роспотребнадзора для согласования. Сейчас в регионе действует 3 362 предприятия, оказывающие услуги общепита, из них 1 970 - общедоступной сети.

Не отстают и спортивные учреждения. О возможном открытии этой сферы услуг заявила заместитель председателя окружной думы Наталья Западнова. На данный момент департамент физической культуры и спорта, наряду с владельцами фитнес-клубов и других заведений, разрабатывают необходимые меры.

Напомним, что ранее Наталья Комарова предложила представителям общепита и спорта принять участие в подготовке регламентов перехода этих учреждений к постепенному снятию ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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