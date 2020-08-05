Погода в Югре на 5 августа: гроза и +25 градусов

5 Авг. 2020 2020-08-05T05:20:14+03:00

Погода в Югре на 5 августа Фото: pixabay.com

Такая температура продержится ещё несколько дней

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В регионе ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 4-10 м/с. Температура ночью +15...+20 градусов, по западу +8...+13 º, по востоку до +25, днём +22...+27 градусов, местами +28...+33, по крайнему западу +16...+21.

Ханты-Мансийск: малооблачно, небольшой дождь, гроза. Днём +23, ночью +18. Ветер 4-9 м/с.

Сургут: малооблачно, небольшой дождь, гроза. Днём +26, ночью +19. Ветер 4-10 м/с.

Нижневартовск: малооблачно, небольшой дождь, гроза. Днём +29, ночью +20. Ветер 4-10 м/с.

Нефтеюганск: малооблачно, небольшой дождь, гроза. Днём +26, ночью +19. Ветер 4-10 м/с.

Когалым: малооблачно, небольшой дождь, гроза. Днём +24, ночью +18. Ветер 4-10 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU