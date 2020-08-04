В Советском районе открылся центр амбулаторной онкологической помощи
В Советском район открыли центр амбулаторной онкологической помощи. Находиться он будет на базе районной больницы. На данный момент в зону его обслуживания входят Советский и Кондинский районы, а также города Урай и Югорск – более 160 тысяч человек.
Обратиться за помощью можно в кабинеты рентгенографии, маммографии, эндоскопических исследований и ультразвуковой диагностики. В дневном стационаре пациентам проводят антианемическую терапию, гормонотерапию, а также некоторые формы химиотерапии. Кроме того, в центре предусмотрено проведение малоинвазивных операций.
-Сегодня знаменательный день для наших пациентов. Центр амбулаторной онкологической помощи расширяет возможности диагностики заболеваний и оказания медицинской помощи. Своевременная диагностика онкологических заболеваний позволяет выявлять болезнь на ранних стадиях и вовремя начинать специализированное лечение. Кроме того, теперь часть пациентов сможет получать отдельные схемы химиотерапии здесь, на месте, – отметил главный врач Владимир Антонов.
ИСТОЧНИК KP.RU