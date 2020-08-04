2020-08-04T15:46:24+03:00
Происшествия

При ограблении торгового павильона в Нижневартовске, бандиты ударили продавца ножом

За это они отправятся в колонию на 7 и 5 лет
Вера Зенина
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Пытаясь ограбить торговый павильон, два жителя Нижневартовска ударили продавца ножомПытаясь ограбить торговый павильон, два жителя Нижневартовска ударили продавца ножомФото: pixabay.com
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Нижневартовский городской суд признал виновными двух местных жителей в групповом разбойном нападении на торговый павильон.

Следствие установило, что в 2018 году один из злоумышленников уже был судим за подобное преступление. Используя пневматический пистолет, он пытался ограбить ларёк, расположенный на остановке во 2 микрорайоне. Похитить деньги ему так и не удалось – продавец нажала на кнопку тревожной сигнализации. Поняв это, преступник благополучно скрылся.

Второе нападение произошло на тот же самый киоск, но уже с поддержкой второго подсудимого. Спустя год, вооружившись ножом и пневматическим оружием, мужчины украли из кассы более 11 тысяч рублей. Чтобы продавщица не нажал на сигнализацию, её ударили ножом.

За два разбойных нападения первый подсудимый получил 7 лет колонии строго режима, а его подельник – 5 лет в колонии общего режима.

Кроме того, суд обязал их выплатить 100 тысяч рублей раненой продавщице, в качестве моральной компенсации, а также 55 тысяч рублей фонду обязательного медицинского страхования за её лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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