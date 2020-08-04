2020-08-04T14:47:50+03:00
Происшествия

Собираясь заработать на лондонской бирже, сургутянка потеряла 450 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Вера Зенина
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Собираясь заработать на лондонской бирже, сургутянка потеряла 450 тысяч рублейСобираясь заработать на лондонской бирже, сургутянка потеряла 450 тысяч рублейФото: pixabay.com
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В дежурную часть полиции города Сургута обратилась местная жительница. Она рассказала, что хотела заработать денег на лондонской бирже, а вместо этого стала жертвой мошенников.

В 2019 году потерпевшей позвонил неизвестный мужчина, представившийся брокером фондового рынка. Злоумышленник предложил югорчанке дополнительный заработок и подробно рассказал, из чего он будет состоять. Аферист убедил инвестировать денежные средства на платформе «Siriusfn.com», через специальное приложение «Метотрейдер 4».

Не заподозрив обмана, сургутянка в течение долгого времени переводила деньги на сайт-платформу будучи уверенной, что торгует на бирже.

Подав заявку на вывод заработанных средств, женщина так и не смогла их дождаться, а сайт оказался удалён. Общая сумма ущерба составила более 450 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Злоумышленникам грозит до 6 лет тюрьмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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