В Нефтеюганском районе закрылся госпиталь для больных коронавирусом

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Инфекционный госпиталь, расположенный в Нефтеюганской районной больнице завершает свою работу. После проведения дезинфекции медицинское учреждение начнёт принимать пациентов в плановом порядке.
Сейчас сотрудники ковид-учреждения находятся на 14-дневном карантине. По его окончанию одни – отправятся в долгожданный отпуск, а другие – вернутся на свои рабочие места.
Сама больница также подвергнется тщательной обработке, осуществлять её будет специализированная организация.
Первыми в подготовленный и обеззараженный корпус вернётся стоматологическое отделение. Напоминаем, что до особого распоряжения помощь пациентам будут оказывать лишь в экстренных и неотложных случаях.
После 15 августа возобновят работу педиатрическое, терапевтическое, гинекологическое, неврологическое и хирургическое отделения. При этом пациенты, подлежащие плановому лечению в стационаре, заранее будут проходить тестирование на коронавирусную инфекцию.
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