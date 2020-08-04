На одном из предприятий Югры устранили нарушение, которое могло повлечь смерть людей
Природоохранная прокуратура Ханты-Мансийска регулярно следит за исполнением законодательства о промышленной безопасности, тем самым контролируя работу компаний с опасными производственными объектами.
В ходе проверки, начавшейся в этом году, сотрудники обнаружили нарушение на одном из нефтедобывающих предприятий. Не имея специального разрешения для транспортировки газоводонефтяной эмульсии из скважин, оно незаконно ввело в эксплуатацию нефтесборный трубопровод.
Если случится авария, то подобное нарушение может повлечь гибель людей или нанести серьёзный вред здоровью.
Исходя из этого, прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ «эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию». Юридическому лицу назначен штраф в размере 500 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU