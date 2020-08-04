2020-08-04T12:55:34+03:00
Недвижимость

Общественники Нижневартовска приступили к проверке дорог

Помогать им будут представители городской власти
Вера Зенина
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Фото: www.n-vartovsk.ruФото: www.n-vartovsk.ru
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Общественники Нижневартовска приступили к проверке нескольких участков магистралей, отремонтированных в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Помогают им представители департамента ЖКХ, администрации города, а также эксперты надзорных служб.

Первыми на очереди оказались улицы Григория Пикмана и Маршала Жукова.

На последней уже завершились все работы, причём на две недели раньше срока. Внешних нарушений обнаружено не было, однако, чтобы подстраховаться, специалисты произвели отбор керна, который направили в специальную лабораторию.

По условиям контракта, если проба окажется некачественной, подрядчик обязан устранить все дефекты в течение суток.

Тоже самое касается и улицы Пикмана, на которой всё ещё идут работы. На данный момент специалисты уложили верхний слой дороги и приступили к асфальтированию заездов. После этого на участке нанесут разметку с использованием пластических материалов.

Стоит отметить, что за этот год в рамках нацпроекта на ремонт дорог выделено 590 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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