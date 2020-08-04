О туристических местах Ханты-Мансийска сможет узнать вся страна

4 Авг. 2020 2020-08-04T12:05:01+03:00

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Предпринимателей Ханты-Мансийска приглашают принять участие в онлайн-выставке «Знай наше: зима 2020/21». Мероприятие пройдёт со 2 по 20 сентября на специализированной интернет-платформе. К участию принимаются не только новые, но и уже весьма популярные проекты.

На данный момент Югра уже представила восемь программ, две из которых от регионального центра: «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Сибири» и эксклюзивные этнические экскурсии от ведущего экскурсовода города Татьяны Алфёровой.

-Участие в данной выставке – это хорошая возможность заявить о Ханты-Мансийске на всю Россию. Мне, как самостоятельному экскурсоводу, важно продвигать свой продукт, в частности этнические экскурсии. В них я стараюсь раскрыть все особенности жизни и быта коренных народов Севера. Учитывая, что к выставке будут подключены туроператоры России, есть возможность предложить уже готовый «продукт», который можно будет включить в различные туры и тем самым внести вклад в развитие городского туризма, - рассказала женщина.

Помимо этого, организаторы планируют проведение семинар-практик. Слушатели смогут задать специалистам вопросы по оздоровительному туризму, а также получить информацию о том, как именно необходимо развивать территорию для привлечения туристов.

Стоит добавить, что платформа, на которой будет проходить выставка, лучшая возможность заявить о себе региональным туроператорам, а также узнать о планах Ростуризма на сезон осень/зима 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU