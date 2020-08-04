2020-08-04T11:25:34+03:00
Происшествия

Пытаясь продать дачу, югорчанка лишилась всех денег на карте

Возбуждено уголовное дело
Вера Зенина
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Пытаясь продать дачу, югорчанка лишилась всех денег на картеПытаясь продать дачу, югорчанка лишилась всех денег на картеФото: pixabay.com
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Югорчане продолжают попадаться на уловки мошенников. За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 14 краж с банковских карт, совершённых из-за доверия граждан. Таким образом жители региона лишились более 1 миллиона 100 тысяч рублей.

Большинство преступлений зарегистрированы в Сургуте, Нижневартовске и Нижневартовском районе. Мошенники обманывали югорчан под предлогом съёма квартиры, перерасчёта пенсии, покупки или продажи товаров.

На одну из таких хитростей попалась жительница Нижневартовска. Женщина разместила на сайте «Авито» объявление о продаже дачи. В скором времени на него откликнулся потенциальный покупатель. Мужчина сообщил, что собирается внести предоплату в размере 35 тысяч рублей, а для этого ему необходимы реквизиты банковской карты владелицы. Недолго думая, вартовчанка сообщила все данные.

Через некоторое время ей пришло смс-сообщение о зачислении денег с абонентского номера. После этого женщине вновь позвонил покупатель и сообщил, что теперь ему нужен чек. Чтобы его получить, югорчанке необходимо снять переведённую сумму в банкомате. Когда женщина попыталась это сделать, терминал выдал ошибку. Тогда мошенник рассказал, что все деньги, которые есть на карте, надо перевести на счёт абонентского номера. Выполнив его требования, женщина лишилась более 12 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовные дела. Принимаются меры к задержанию преступников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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