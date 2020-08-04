2020-08-04T10:08:08+03:00
Общество

Югра получит более 60 миллионов рублей для поддержания рынка труда

Гражданам будет предложено несколько вариантов трудоустройства
Вера Зенина
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Фото: www.deptrud.admhmao.ruФото: www.deptrud.admhmao.ru
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Югра получит более 60 миллионов рублей из федерального бюджета. Эта деньги будут направлены на поддержание рынка труда.

Речь идёт о материальной компенсации работодателям, которые создают временные рабочие места для граждан, находящихся под риском увольнения, обратившихся в службу занятости, а также безработных, уже состоящих на учёте. В среднем эта сумма составляет 23 689 рублей.

Сотрудникам, находящимся под риском увольнения, может быть предложена временная работа в другой организации по имеющейся или дополнительной профессии. Если работник не желает переходить в другую компания, то ему предоставят временную работу, не связанную с его основной деятельностью.

Гражданам, обратившимся в службу занятости, а также безработным, состоящим на учёте, будут предлагаться общественные работы.

В качестве работодателей могут выступать организации различных сфер деятельности, которые создадут рабочие места, исключение составляют государственные и муниципальные учреждения.

Заработная плата сотрудника, участвующего во временных или общественных работах, должна быть прописана работодателем в срочном трудовом договоре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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