2020-08-04T09:16:33+03:00
Общество

Жители Сургута получили новую детскую площадку после вмешательства прокуратуры

Заместителю директора управляющий компании объявили замечание
Вера Зенина
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Жители Сургута получили новую детскую площадку после вмешательства прокуратурыЖители Сургута получили новую детскую площадку после вмешательства прокуратурыФото: pixabay.com
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Жители многоквартирного дома №2, расположенного на Пролетарском проспекте, долгое время просили управляющую компанию отремонтировать детскую площадку, но безуспешно.

Дело сдвинулось с мёртвой точки после вмешательства прокуратуры. Сотрудники проверили игровую зону на безопасность и обнаружили много нарушений: стёртая краска, отсутствие ремонта в течение долгого времени и сломанные игровые комплексы.

В связи с этим заместителю директора управляющий компании объявили замечание. Сразу же после этого на площадке отремонтировали все игровые зоны, заменили необходимые детали и, разумеется, покрасили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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