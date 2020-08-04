Жители Сургута получили новую детскую площадку после вмешательства прокуратуры

4 Авг. 2020 2020-08-04T09:16:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители многоквартирного дома №2, расположенного на Пролетарском проспекте, долгое время просили управляющую компанию отремонтировать детскую площадку, но безуспешно.

Дело сдвинулось с мёртвой точки после вмешательства прокуратуры. Сотрудники проверили игровую зону на безопасность и обнаружили много нарушений: стёртая краска, отсутствие ремонта в течение долгого времени и сломанные игровые комплексы.

В связи с этим заместителю директора управляющий компании объявили замечание. Сразу же после этого на площадке отремонтировали все игровые зоны, заменили необходимые детали и, разумеется, покрасили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Детские игровые и спортплощадки Югры проверили на соответствие требованиям безопасности. Найдено более 40 нарушений (подробнее)

Общественники Ханты-Мансийска приступили к осмотру детских и спортивных площадок. На очереди 250 объектов (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU