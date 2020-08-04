2020-08-04T07:54:34+03:00
Недвижимость

В Радужном построят первый наёмный дом

Общая площадь строения - 6 тысяч квадратных метров
Вера Зенина
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Фото: официальный радужный, соцсеть «ВКонтакте»Фото: официальный радужный, соцсеть «ВКонтакте»
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В Радужном началось строительство наёмного дома в пером микрорайоне. Информацию об этом сообщила глава города Наталья Гулина на своей странице в «Instagram».

По проекту в нём будут однокомнатные и двухкомнатные квартиры, а также студии.

-История наёмных домов в нашем округе началась с «майских указов» президента, в которых был предложен пилотный проект по развитию рынка арендного жилья и созданию отдельного фонда таких квартир. Югра включилась в работу: в декабре 2012 года Наталья Комарова инициировала разработку концепции строительства наёмных домов, - написала Наталья Анатольевна.

Стоит отметить, что арендные дома уже не являются чем-то новым для региона. На сегодняшний день в Югре построены 8 таких зданий: по 1 - в Нефтеюганске и Нижневартовске, по 3 - в Ханты-Мансийске и Сургуте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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