Югра примет участие в межрегиональной агропромышленной выставке УрФО
Делегация Югры примет участие в X межрегиональной агропромышленной выставки Уральского федерального округа, которая пройдёт с 19 по 20 сентября в городе Кургане.
Основная цель мероприятия - продемонстрировать достижения регионов в сельском хозяйстве, а также продвижение натуральных продуктов в новых экономических условиях.
В этом году заявку на участие подали все шесть региональных округов. Каждый из них продемонстрирует масштабную экспозицию сельскохозяйственной техники на общей площади 6 тысяч квадратных метров.
Экспозиция региона будет представлена на коллективном стенде площадью 150 квадратных метров.
Стоит добавить, что проект позволяет не только продемонстрировать достижения агропромышленного комплекса УрФО, но и презентовать новинки товаропроизводителей и перерабатывающих предприятий.
ИСТОЧНИК KP.RU