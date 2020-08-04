2020-08-04T07:45:15+03:00
Общество

Югра примет участие в межрегиональной агропромышленной выставке УрФО

Из-за пандемии коронавируса мероприятие пройдёт на открытом воздухе
Вера Зенина
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Югра примет участие в межрегиональной агропромышленной выставке УрФОЮгра примет участие в межрегиональной агропромышленной выставке УрФОФото: pixabay.com
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Делегация Югры примет участие в X межрегиональной агропромышленной выставки Уральского федерального округа, которая пройдёт с 19 по 20 сентября в городе Кургане.

Основная цель мероприятия - продемонстрировать достижения регионов в сельском хозяйстве, а также продвижение натуральных продуктов в новых экономических условиях.

В этом году заявку на участие подали все шесть региональных округов. Каждый из них продемонстрирует масштабную экспозицию сельскохозяйственной техники на общей площади 6 тысяч квадратных метров.

Экспозиция региона будет представлена на коллективном стенде площадью 150 квадратных метров.

Стоит добавить, что проект позволяет не только продемонстрировать достижения агропромышленного комплекса УрФО, но и презентовать новинки товаропроизводителей и перерабатывающих предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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