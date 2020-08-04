2020-08-04T05:16:15+03:00
Общество

Погода в Югре на 4 августа: гроза и +30 градусов

Жара продолжается
Вера Зенина
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Погода в Югре на 4 июляПогода в Югре на 4 июляФото: pixabay.com
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В регионе ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный 5-10 м/с, в отдельных районах порывы могут достигать 15-17 м/с. Температура ночью +16...+21 градус, по северо-западу +10...+15. Днём +28...+33 градуса, по северо-западу +21...+26.

Ханты-Мансийск: переменная облачность, небольшой дождь, гроза. Днём +28, ночью +20. Ветер 3-7 м/с.

Сургут: ясно. Днём +31, ночью +23. Ветер 2-7 м/с.

Нижневартовск: ясно. Днём +31, ночью +22. Ветер 2-6 м/с.

Нефтеюганск: ясно. Днём +32, ночью +22. Ветер 2-6 м/с.

Когалым: переменная облачность, небольшой дождь, гроза. Днём +29, ночью +22. Ветер 2-6 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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