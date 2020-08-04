Погода в Югре на 4 августа: гроза и +30 градусов
В регионе ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный 5-10 м/с, в отдельных районах порывы могут достигать 15-17 м/с. Температура ночью +16...+21 градус, по северо-западу +10...+15. Днём +28...+33 градуса, по северо-западу +21...+26.
Ханты-Мансийск: переменная облачность, небольшой дождь, гроза. Днём +28, ночью +20. Ветер 3-7 м/с.
Сургут: ясно. Днём +31, ночью +23. Ветер 2-7 м/с.
Нижневартовск: ясно. Днём +31, ночью +22. Ветер 2-6 м/с.
Нефтеюганск: ясно. Днём +32, ночью +22. Ветер 2-6 м/с.
Когалым: переменная облачность, небольшой дождь, гроза. Днём +29, ночью +22. Ветер 2-6 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU