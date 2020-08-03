2020-08-03T16:45:31+03:00
Недвижимость

В Нефтеюганске разрешилась ситуация с семилетним «долгостроем»

Есть надежда, что дом сдадут уже этой осенью
Вера Зенина
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Фото: www.admugansk.ruФото: www.admugansk.ru
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В Нефтеюганске разрешилась ситуация с «долгостроем», расположенным в 17 микрорайоне.

Строительство дома началось ещё в 2013 году и шло по плану в течение двух лет. Далее застройщика признали банкротом, а здание осталось недостроенным. На протяжении долгого времени обманутые дольщики пытались добиться справедливости и были услышаны. К проблеме подключилась губернатор Югры Наталья Комарова. Чтобы разобраться в ситуации, правительство региона сформировало особую инспекция по контролю за «проблемным» долевым строительством. Ждать результатов пришлось ещё несколько лет.

В 2019 году другая компания взялась завершить «долгострой». На конец июля здание готово на девяносто процентов. Сейчас выполняются работа по устройству фасада и остеклению лоджий, проводятся сети электроснабжения и водопровод, начинается благоустройство двора.

К концу августа подрядчик обещает закончить все работы, а в сентябре начать итоговую проверку. Будущие жильцы очень надеются, что смогут отметить новоселье уже этой осенью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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