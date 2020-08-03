2020-08-03T15:44:18+03:00
Происшествия

Правительство Югры поддержит семью сургутян, пострадавших в аварии в Крыму

Мать – погибла, дочь - находится в больнице
Вера Зенина
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Фото: КП-КрымФото: КП-Крым
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Наталья Комарова поручила департаментам Югры помочь семье сургутян, пострадавшей в страшной аварии в Крыму.

Напоминаем, что 31 июля автобус с туристами врезался в Камаз. По предварительным данным, водитель заснул за рулём. В результате столкновения погибли десять человек, один из них – жительница Сургута. Её дочь, находящаяся в состоянии средней степени тяжести, доставлена в Белогорскую центральную районную больницу.

-В этой связи необходимо обеспечить прямой контакт с властями Крыма, должны быть предоставлены информация о составе семьи, месте работы и другом, а также предложения по оказанию содействия нашим землякам, – высказалась глава региона.

На данный момент органы социальной защиты уже оказали пострадавшей единовременную помощь.

Также директор окружного департамента гражданской защиты населения Александр Некрасов заверил, что главе семьи будет предоставлена необходимая поддержка в возникшей ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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