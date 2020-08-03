Коммунальщики Сургута подготовили к зиме Восточный и Западный районы города

3 Авг. 2020 2020-08-03T15:09:02+03:00

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Коммунальщики Сургута продолжают активно готовиться к зиме. На данный момент рабочие уже завершили ремонт трубопроводов, которые обеспечивают теплом Восточный и Западный районы города.

В Восточном специалисты устранили сразу две неполадки на сетях, которые могли привести к прорыву в зимний период. Помимо этого, энергетики полностью отремонтировали компенсатор – устройство, позволяющее держать под контролем нежелательные факторы, возникающие внутри трубы и влияющие на её работу. В довершении специалисты привели в порядок участок водопровода длинной в 300 метров.

В Западном районе энергетики отремонтировали котельную по улице Крылова 55/2 и реконструировали участок тепловой сети в 39 микрорайоне, проложив его под землёй.

С сегодняшнего дня специалисты приступили к ремонту тепломагистралей, которые обеспечивают теплом центральную часть Сургута. Работы должны завершиться не позднее 26 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU