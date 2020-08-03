Юная жительница Ханты-Мансийска стала лауреатом сразу трёх творческих конкурсов
Юная воспитанница культурно-досугового центра «Октябрь» стала лауреатом сразу трёх творческих конкурсов, достойно представив город на международном и всероссийском уровне.
Накануне стали известны результаты фестивалей, в которых Валерия Кудрявцева стала обладателем следующих наград:
Лауреат I степени в Международном конкурсе всех видов искусств и народного творчества «Московская сцена» с песней «Мама»;
Лауреат III степени в Международном конкурсе-фестивале «Ромашка Fest» с песней «Я хочу, чтобы не было больше войны»;
Лауреат III степени вокального проекта-конкурса «Российская премьера» с песней «Голуби».
Стоит добавить, что девочка занимается в театре песни «Экспромт». Она числится на хорошем счету у преподавателей и уже не раз заявляла о своём таланте.
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ИСТОЧНИК KP.RU