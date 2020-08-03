2020-08-03T13:18:30+03:00
Недвижимость

В Сургуте, на месте бывшего дворца культуры, построят новое здание

От прежнего дворца останется лишь старинный барельеф, расположенный на фасаде
Вера Зенина
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Фото: www.admsurgut.ruФото: www.admsurgut.ru
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В Сургуте снесут старое здание городского культурного центра. На сегодняшний день большая часть его помещений признана аварийными. К примеру, хореографический зал на втором этаже закрыт для проведения занятий, а само здание, изначально спланированное как склад под горюче-смазочные материалы, вообще не имеет фундамента.

Несмотря на это, сотрудники учреждения долгое время старались поддерживать его в надлежащем виде, ежегодно проводя косметический ремонт, но этого оказалось мало. Износ здания, построенного более полувека назад, составил почти 70 процентов.

Исходя из этого, городские власти решили подарить сургутянам новый культурный центр, выполняющий все требования по безопасности и проведению массовых мероприятий. Уже в августе начнутся проектно-изыскательные работы, а сама стройка стартует в начале 2022 года.

- ДК «Строитель» появился в 1969 году. Это старейшее учреждение культурно-досугового типа в городе. Сейчас в нём занимаются порядка 2 500 горожан от 4 лет и старше. Также у нас трудятся коллективы, представляющие различные национальные культуры: азербайджанскую, дагестанскую и украинскую. Мы работаем с ветеранами воин, чернобыльцами. Для нас и для города огромное счастье, что принято решение о строительстве нового здания, - рассказала директор городского культурного центра Ванда Болотнова.

В новом здании планируют обустроить концертный зал на 500 зрителей, а также подземную парковку.

Пока учреждение не открылось, 29 творческих коллективов и технические службы разместят в муниципальных или арендных помещениях. Сейчас этот вопрос детально прорабатывают в комитете культуры и туризма администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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