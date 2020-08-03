Жители Нефтеюганского района расчистят более 7 километров береговой линии

3 Авг. 2020 2020-08-03T11:58:08+03:00

В этом году количество участников будет ограничено

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Добровольцы села Пойковского открыли череду субботников по уборке мусора у водоёмов и рек.

На данный момент активисты уже собрали около 20 кубических метров отходов, тем самым отчистив километр береговой линии. Эта территория, проходящая вдоль частного сектора, является излюбленным местом пойковчан для рыбалки и пикников на природе.

Согласно плану, такие же мероприятия пройдут во всех поселениях Нефтеюганского района приближенных к берегам Вандраса и Ай-Ега, а также протокам Юганская Обь и Горная. Охват водоемов, подлежащих уборке, составляет более 7 километров.

Работы предстоит не мало, но активисты ничуть не унывают. По их словам, всё больше отдыхающих убирают мусор не только за собой, но и за другими безответственными туристами.

Стоит добавить, что мероприятие проводится каждую весну в рамках реализации проекта «Сохранение уникальных водных объектов» и постоянно собирает большое количество участников.

Однако в этом году число желающих придётся сократить. Это вынужденная мера связанна с пандемией коронавируса. Как разъяснили организаторы, все мероприятия пройдут с соблюдением необходимых мер предосторожности: участники обязательно наденут перчатки, маски и будут соблюдать социальную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU