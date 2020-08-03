2020-08-03T11:58:08+03:00
Общество

Жители Нефтеюганского района расчистят более 7 километров береговой линии

В этом году количество участников будет ограничено
Вера Зенина
Поделиться:
Фото: администрация Нефтеюганского района, соцсеть "ВКонтакте"Фото: администрация Нефтеюганского района, соцсеть "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

Добровольцы села Пойковского открыли череду субботников по уборке мусора у водоёмов и рек.

На данный момент активисты уже собрали около 20 кубических метров отходов, тем самым отчистив километр береговой линии. Эта территория, проходящая вдоль частного сектора, является излюбленным местом пойковчан для рыбалки и пикников на природе.

Согласно плану, такие же мероприятия пройдут во всех поселениях Нефтеюганского района приближенных к берегам Вандраса и Ай-Ега, а также протокам Юганская Обь и Горная. Охват водоемов, подлежащих уборке, составляет более 7 километров.

Работы предстоит не мало, но активисты ничуть не унывают. По их словам, всё больше отдыхающих убирают мусор не только за собой, но и за другими безответственными туристами.

Стоит добавить, что мероприятие проводится каждую весну в рамках реализации проекта «Сохранение уникальных водных объектов» и постоянно собирает большое количество участников.

Однако в этом году число желающих придётся сократить. Это вынужденная мера связанна с пандемией коронавируса. Как разъяснили организаторы, все мероприятия пройдут с соблюдением необходимых мер предосторожности: участники обязательно наденут перчатки, маски и будут соблюдать социальную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Юная жительница Ханты-Мансийска стала лауреатом сразу трёх творческих конкурсов
В Сургуте, на месте бывшего дворца культуры, построят новое здание
В Югре полицейский-взяточник несколько лет оставался безнаказанным
Жители Нефтеюганского района расчистят более 7 километров береговой линии
Экологические патрули Нижневартовска послужили примером для всего региона
Жительница Сургута выпала с 9 этажа во время ссоры с возлюбленным
Пожарные Нижневартовска спасли из горящего дома более 10 человек
В Югре стабилизировалась ситуация с лесными пожарами
На улицах Нижневартовска появился экологичный автобус
В Югре выберут финалистов национального чемпионата «WorldSkills»
В Нижневартовске завершается строительство образовательного центра
В Октябрьском районе продолжают благоустраивать «Обелиск славы»
Жительница Югорска ограбила спортивный магазин
Погода в Югре на 3 августа: солнечно и +30 градусов
Стало известно, сколько заработал мэр Сургута Вадим Шувалов в 2019 году
Число заболевших коронавирусом в Югре на 2 августа 2020 года увеличилось на 168 человек
Лесные пожары в Югре: общая площадь возгорания на 2 августа 2020 составляет почти 600 гектаров
В Сургуте появилось собственное «поле чудес» с крутящимся барабаном
Лангепасское предприятие заплатит миллион за нарушение закона
Погода в Югре 2 августа: жара вернулась, но с грозой
У жительницы поселка Солнечный мошенники похитили более 66 тысяч рублей
В МЧС Югры напоминают о необходимости регистрировать туристические группы
Полиция Югорска за сутки раскрыла кражу из магазина
В Югре зафиксировано два лесных пожара
Россельхознадзор выявил в Югре нарушения земельного законодательства
Погода в Югре 1 августа: облачно и не жарко