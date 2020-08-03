2020-08-03T10:40:56+03:00
Общество

Экологические патрули Нижневартовска послужили примером для всего региона

Их опыт работы внедряется на территории всей Югры
Вера Зенина
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Экологические патрули Нижневартовска послужили примером для всего регионаЭкологические патрули Нижневартовска послужили примером для всего регионаФото: pixabay.com
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В этом году из-за пандемии коронавируса большинство югорчан вынуждены проводить время на дачах. Из-за этого на территории многих садово-огороднических товариществ появились свалки. Оказалось, что председатели СОНТов пытаются сэкономить на вывозе мусора и не заключают договоры с региональным оператором.

Чтобы решить эту проблему, за дело взялись экологические патрули.

Нижневартовске экологический патруль был создан ещё в прошлом году. Его участники не только специалисты городского управления по природопользованию и экологии, но и представители регионального оператора. В ходе совместных рейдов они постоянно выявляют организации, уклоняющиеся от заключения договора на услуги по обращению с ТКО. Эту практику сегодня применяют и другие муниципалитеты Югры, где также появились экологический патрули, - рассказал депутат автономного округа Сергей Великий.

Сейчас ребята активно патрулируют действующие товарищества. Ситуация здесь складывается непростая. Если в прошлом году было достаточно вывозить мусор несколько раз в сезон, то теперь контейнеры заполняются за несколько дней.

Экологические активисты уже объяснили дачникам правила утилизации отходов, а также сообщили о всех нарушениях в соответствующие инстанции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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