Жительница Сургута выпала с 9 этажа во время ссоры с возлюбленным
Следственный отдел Сургута возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ «причинение смерти по неосторожности».
Сотрудники выяснили, что преступление случилось в минувшую пятницу по улице Иосифа Каролинского. В этот день подозреваемый сильно поругался со своей девушкой, на момент ссоры они оба находились на балконе 9 этажа, что и послужило причиной трагедии. Попытавшись успокоить возлюбленную, мужчина приподнял её за туловище, однако девушка начала активно сопротивляться. В результате этих неосторожных действий она перевалилась через балконное ограждение и упала на землю. Смерть наступила мгновенно.
На данный момент сотрудники устанавливают все обстоятельства преступления, решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.
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ИСТОЧНИК KP.RU