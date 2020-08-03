3 Авг. 2020 2020-08-03T10:09:30+03:00

Жительница Сургута выпала с 9 этажа во время ссоры с возлюбленным Фото: pixabay.com

Изменить размер текста: A A

Следственный отдел Сургута возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ «причинение смерти по неосторожности».

Сотрудники выяснили, что преступление случилось в минувшую пятницу по улице Иосифа Каролинского. В этот день подозреваемый сильно поругался со своей девушкой, на момент ссоры они оба находились на балконе 9 этажа, что и послужило причиной трагедии. Попытавшись успокоить возлюбленную, мужчина приподнял её за туловище, однако девушка начала активно сопротивляться. В результате этих неосторожных действий она перевалилась через балконное ограждение и упала на землю. Смерть наступила мгновенно.

На данный момент сотрудники устанавливают все обстоятельства преступления, решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Нефтеюганске завершилось расследование по факту жестокого убийства 3-летней девочки своим отцом. Подсудимому грозит пожизненное заключение (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU