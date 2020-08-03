2020-08-03T09:34:31+03:00
Происшествия

Пожарные Нижневартовска спасли из горящего дома более 10 человек

Есть пострадавшие
Вера Зенина
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Фото: МЧС России по ХМАО-ЮгреФото: МЧС России по ХМАО-Югре
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В Нижневартовске полностью выгорел двухэтажный частный дом по улице Лопарёва.

Сообщение о возгорании поступило от жительницы соседнего дома в 2:18 ночи. Женщина почувствовала запах горящего пластика и незамедлительно вызвала пожарных.

Через 5 минут спасатели прибыли к месту вызова. От очевидцев огнеборцы узнали, что внутри здания могут находиться люди. В результате слаженной работы им удалось эвакуировать шесть человек, ещё столько же были спасены по трехколенной лестнице из окон дома.

Одна из спасенных, женщина 1992 года рождения, госпитализирована в больницу от отравления угарным газом.

Пожарные справились с огнём в течение десяти минут, а ещё через 20 - ликвидировали открытое горение. В тушении были задействованы 22 человека и 6 единиц техники.

Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС. Специалисты предполагают, что здание могло загореться из-за дефектов конструкции, а также изготовления электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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