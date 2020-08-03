В Югре стабилизировалась ситуация с лесными пожарами
В Югре действует 11 лесных пожаров общей площадью 576 гектаров на территории государственного природного заповедника «Малая Сосьва» и Советского лесничества.
В тушении природных возгораний задействовано 32 единицы специализированной техники и 121 человек – огнеборцы авиационной и наземной охраны Югры, сотрудники самого заповедника и спасатели «Центроспас-Югории». Также были привлечены авиапожарные из федерального резерва Авиалесоохраны России и арендаторы лесных участков.
Для переброски сил и средств на действующие пожары привлечена авиатехника.
Напоминаем, что в жаркую погоду необходимо соблюдать противопожарный режим, который действует в регионе с начала июля. Нарушителей могут привлечь к административной ответственности, а в особо тяжких случаях - к уголовной.
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ИСТОЧНИК KP.RU