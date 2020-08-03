На улицах Нижневартовска появился экологичный автобус

3 Авг. 2020 2020-08-03T07:59:58+03:00

Он будет доставлять сотрудников одного из нефтегазовых предприятий к производственным объектам

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Нижневартовске началось тестирование нового экологичного автобуса, китайского производства. Стоимость такого транспорта - 15 миллионов рублей.

Он оснащён спутниковой навигацией, бортовой системой мониторинга, а также системами внешнего и внутреннего видеонаблюдения, в дополнении идут два медиакомплекса.

Чтобы поездка стала более комфортной, в салоне установлена система-климат контроля, эргономичные пассажирские кресла, индивидуальная система вентиляции и USB-разъемы для зарядки, а для периода сильных холодов есть автономный обогреватель. Заряжается он от специальной станции в течение 3-4 часов.

Главное преимущество электробуса перед обычным автобусом - это высокая производительность и экологичность. Эксперты утверждают, что транспорт на электродвигателе в 5 раз эффективнее машин с двигателями внутреннего сгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU